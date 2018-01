«Luxemburg ist auf dem richtigen Weg, um seine 2020-Ziele für erneuerbare Energien zu erreichen», sagte der stellvertretende Premierminister und Wirtschaftsminister Étienne Schneider (LSAP) am Freitag in einer Erklärung. Am Donnerstag hatte Eurostat den Anteil der erneuerbaren Energien in den einzelnen europäischen Ländern dargelegt. In Luxemburg kam demnach 2016 nur 5,4 Prozent der an die Verbraucher gelieferten Energie aus erneuerbaren Quellen.

Für Étienne Schneider gibt es allerdings keinen Grund zur Sorge. Das Großherzogtum werde das EU-Ziel von elf Prozent erreichen, sagte er. Denn der Anteil der erneuerbaren Energien am Bruttoendenergieverbrauch sei in den letzten Jahren stetig gestiegen: von 4,51 Prozent im Jahr 2014 auf 5,04 Prozent im Jahr 2015 und auf 5,44 Prozent im Jahr 2016.

Für das Jahr 2016 liegt das Großherzogtum sogar «über den Erwartungen» des 2010 verabschiedeten nationalen Aktionsplans für erneuerbare Energien, so Schneider. Die Anstrengungen der Regierung zugunsten von Wind-, Solar- und Biomasseenergie hätten sich gelohnt.



(L'essentiel)