Herkunft ist häufigster Grund für Diskriminierung

Jeder fünfte Einwohner in Luxemburg ist nach eigenen Angaben in den vergangenen drei Jahren Opfer von Diskriminierung geworden. Dies geht aus dem aktuellen Diskriminierungsbericht hervor, den das Meinungsinstitut TNS Ilres im Auftrag des Zentrums für Gleichbehandlung (CET) durchgeführt hat. Demnach gaben 46 Prozent der Betroffenen an, aufgrund ihrer Nationalität diskriminiert worden zu sein. Die anderen Gründe für die Diskriminierung sind dem Bericht zufolge das Geschlecht (28 Prozent), Sprachkenntnisse (22 Prozent), das Aussehen (22 Prozent) oder das Alter (19 Prozent).

Die Hälfte der Opfer sprach mit der Familie und Freunden darüber, ein Drittel der Betroffenen sprach mit dem Täter der Diskriminierung. Mehr als ein Viertel (27 Prozent) tat nichts, und 39 Prozent von ihnen glaubten, dass sich dadurch nichts geändert hätte. Nur zehn Prozent der Opfer reichten eine Beschwerde ein.

57 Prozent der Zeugen helfen dem Opfer

Die Diskriminierung hinterlässt deutliche Spuren bei den Betroffenen. Wie aus dem Bericht hervorgeht leiden 79 Prozent noch immer unter der Erfahrung. 35 Prozent der Betroffenen sagen, misstrauischer zu sein und sich zurückzuziehen, ein Drittel fühlt sich nicht respektiert und ein weiteres Drittel empfindet Verbitterung und Frustration. Etwa 19 Prozent haben sogar Angst.

Doch ganz so hoffnungslos ist die Situation in Luxemburg nicht: Zwar haben der Umfrage zufolge insgesamt 27 Prozent der Einwohner bereits Diskriminierung erlebt. Aber 57 Prozent der Befragten haben dem Opfer geholfen und nur zehn Prozent haben nichts getan. «Es gibt daher eine positive Entwicklung in der Bereitschaft, Opfer zu unterstützen, und einen Rückgang der Akzeptanz diskriminierender Handlungen», begrüßte das Zentrum für Gleichbehandlung. Zumal 2015 nur 14 Prozent der Befragten angegeben haben, dem Opfer geholfen zu haben, wohingegen 40 Prozent meinten, nichts getan zu haben.

37 Prozent der Befragten glauben, dass die Diskriminierung insgesamt zugenommen hat, insbesondere aufgrund von Rasse und ethnischer Herkunft (44 Prozent) und Religion (38 Prozent). Allerdings geben 43 Prozent der Befragten an, dass die Diskriminierung aufgrund der sexuellen Ausrichtung zurückgegangen sei.

(mc/L'essentiel)