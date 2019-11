Luxemburg führt «Tiers Payant» ein

Gesundheitsminister Romain Schneider will den Zugang zur Gesundheitsversorgung verbessern. Damit Geringverdiener bei einem Arztbesuch nicht mehr in Vorleistung gehen müssen, bis sie die Rechnung von der CNS erstattet bekommen, kündigt er am Mittwoch die Einführung der «Tiers Payant» an.

Beim sogenannten «Tiers Payant», der sozialen Drittzahler-Regelung, geht es darum, dass die Gesundheitskasse die Beiträge direkt selbsttätig zahlt.

(mb/L'essentiel)