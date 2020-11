Deshalb scheint beim Large-​​Scale-​​Testing nichts los

Coronatest ist nicht gleich Coronatest. Dies weiß jeder, der sich in Luxemburg in den vergangenen Wochen auf Anordnung hat testen lassen müssen. Denn mit einer solchen muss man zu einem der Labore, die – obwohl es inzwischen mehr geworden sind – häufig überlastet sind. Daher fragen sich viele, die sich in der Warteschlange die Beine in den Bauch stehen, warum man sich nicht einfach in den zahlreichen Drive-Through-Stationen testen lassen kann, die anscheinend weniger frequentiert sind.

«Die beiden Stationsarten sind völlig unterschiedlich ausgerichtet», erklärt eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums auf Nachfrage von L'essentiel. Während in den Laboren Ärzte Verdachtsfälle testen, also Personen, die spezifische Symptome aufweisen und potentiell erkrankt sind, diene das Large-Scale-Testing einem rein wissenschaftlichen Zweck. «Hier sollen quer durch die Bevölkerung gerade Menschen ohne Covid-Symptome getestet werden, um Fälle aufzudecken, die ansonsten unentdeckt blieben», erklärt sie. Damit die Ergebnisse des Large-Scale-Verfahrens als wissenschaftlicher Indikator dienen können, müssten sie klar von den von Medizinern überwiesenen Fällen getrennt bleiben.

Außerdem trüge der Schein. Anders als von vielen vermutet, seien die Drive-Through-Stationen durchaus ausgelastet. «Anders als bei den Laboren kommen die Besucher hier aber nur mit Termin. Deshalb bilden sich dort keine Schlangen.»

(mei/L'essentiel)