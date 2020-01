Sie vertreten Länder, die keinen Botschafter haben

Paul Hammelmann, Präsident der Sécurité Routière, ist seit 1984 ehrenamtlicher Konsul, auch Honorarkonsul genannt, von Togo. Wie die etwa sechzig anderen Luxemburger, die Länder ohne eigene Botschaft im Großherzogtum vertreten. Er ist für den Schutz von Staatsangehörigen in Schwierigkeiten, die Entwicklung bilateraler Beziehungen und sogar für die Erledigung von Verwaltungsformalitäten zuständig.

Wie wird man Honorarkonsul eines weit entfernten Landes wie diesem? «Nach einem Urlaub in Togo erzählte mir ein togoischer Politiker, dass er nach jemandem suche, der den Tourismus für die Luxemburger in Togo entwickelt, und ich habe zugesagt», erinnert er sich.

Als Honorarkonsul erlebt man so einiges. François Kremer, Präsident der luxemburgischen Anwaltskammer und seit 2003 Honorarkonsul von Thailand, erzählt, wie eine junge Thailänderin unter Tränen in das Konsulat kam. «Ihr Mann hatte sie rausgeworfen», erklärt er. Ich habe ihr geholfen, in ihr Land zurückzukehren. Alain Kinsch, geschäftsführender Partner von EY Luxemburg und seit 2004 Honorarkonsul der Philippinen, musste einen traditionellen Tanz auf der Bühne vorführen. Für diese Funktion ist es wichtig, die Traditionen «seines Landes» zu kennen. Und die Sprache? «Es gibt keine rechtliche Verpflichtung», sagt Paul Hammelmann. Sonst würden viele Honorarkonsuln in Schwierigkeiten geraten.

(Olivier Loyens/L'essentiel)