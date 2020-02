Luxemburg geht gegen illegale Mülldeponien vor

In den vergangenen Monaten wurden im französisch-luxemburgischen Grenzgebiet immer wieder illegale Mülldeponien entdeckt. Gegen deren Verursacher will Umweltministerin Carole Dieschbourg (Déi Gréng) nun entschlossen vorgehen. Sowohl Privatleute als auch Mitarbeiter aus luxemburgischen und belgischen Unternehmen wurden bereits von französischen Behörden und Umweltschützern als Verursacher identifiziert. Es gebe sogar einen regelrechten grenzüberschreitenden Abfallverkehr.

«Die Umweltverwaltung ist seit einiger Zeit darüber informiert, dass immer wieder Müll – vor allem Bauschutt – illegal im Grenzgebiet abgeladen wird», erklärt Dieschbourg, auch wenn die illegale Deponie in Rédange, die zuletzt für Schlagzeilen sorgte, den luxemburgischen Behörden nicht offiziell mitgeteilt worden sei. Dies sei auf «die Geheimhaltung der Untersuchung» zurückzuführen, die in diesem Fall bereits eingeleitet worden sei, so die Ministerin weiter.

In Erwartung der strafrechtlichen Konsequenzen würden die Kontrollen sowohl auf luxemburgischer als auch auf französischer Seite verstärkt. «Sie werden von Mitarbeitern der Umweltverwaltung, der Zollverwaltung und der Polizei durchgeführt», sagt Dieschbourg. Eine erste groß angelegte Kontrolle sei bereits am 20. Januar in Belval durchgeführt worden.

(th/L'essentiel)