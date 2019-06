Cargolux fliegt Beluga-​​Wale in die Freiheit

Aus der Gefangenschaft ins weltweit erste Freiwasserreservat für Beluga-Wale: Zwei Belugas ziehen am heutigen Mittwoch von China nach Island um. Die Weißwale mit den Namen «Little Grey» und «Little White» werden die rund 1. 000 Kilometer lange Reise per Lastwagen, Flugzeug und Fähre zurücklegen. In dem Schutzgebiet vor der Insel Heimaey (Westmännerinseln) im Süden Islands sollen die Wale in einer natürlichen Umgebung leben können, teilte die Umweltschutz-Organisation Sea Life Trust mit.

Die beiden Belugas aus der Changfeng Ocean World in Shanghai waren die meiste Zeit ihres Lebens in Gefangenschaft. Sie wurden zuvor auch für Unterhaltungsshows im Meeresaquarium eingesetzt. Mit ihrer Ankunft in Island fällt der Startschuss für das Reservat, das von Sea Life Trust eröffnet wird. Es soll künftig weitere Belugas aufnehmen.

Ein erster Umzugstermin Mitte April war wegen schlechten Wetters kurzfristig verschoben worden. Für den Flug checken die Belugas in speziellen Containern auf einem Frachtflieger der luxemburgischen Cargolux ein. Die Vorbereitungen laufen seit Monaten.

(L'essentiel/dpa)