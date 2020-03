Schon Erstklässler lernen demnächst Programmieren

Seit vielen Jahren sieht sich Luxemburg mit einem Fachkräftemagnel im IT-Sektor konfrontiert. Die Arbeitsagentur Adem hatte vor kurzem erklärt, dass derzeit in diesem Bereich noch mehr als 1.200 Stellen zu besetzen seien.

Um das berufliche Interesse an der Digitaltechnik zu wecken, hat das Bildungsministerium beschlossen, ab dem nächsten Schuljahr das Programmieren in die schulische Ausbildung aufzunehmen. Minister Claude Meisch erklärte am Freitag in einer parlamentarischen Antwort, dass «alle Lehrer des 4. Zyklus verpflichtet sind, Informatik in den Mathematikunterricht zu integrieren».

Die Schüler erhalten vom Staat Starter-Kits, die das pädagogische Material, das für den neuen Unterricht erforderlich ist. Meisch teilte desweiteren mit, dass das Programmieren auch in den Zyklen 1, 2 und 3, also schon ab dem Alter von vier Jahren, im kommenden Schuljahr spielerisch in den Unterricht einfließen soll.

(fl/L'essentiel)