«Zero Offall» für weniger Abfall und mehr Recycling

Weniger Abfall, mehr Recycling – Das ist das Ziel der aktuellen Reform, über die Umweltministerin Carole Dieschbourg (Déi Gréng) am Mittwochmorgen gesprochen hat. Diese Reform betrifft fünf Gesetze und drei Verordnungen, deren Änderungen derzeit vom Staatsrat analysiert werden.

Das Ganze soll die «Zero Offall»-Strategie definieren, auf welche sich Luxemburg zubewegen will. Im Moment «stehen noch viele Diskussionen an», so Dieschbourg. Mehr Sammelstellen sollen beispielsweise für die Bürger eingerichtet werden. Das Land verfügt derzeit über 26 Recyclingzentren.

Ein «Beitrag zum Klimaschutz» und für neue Arbeitsplätze

Künftig sollen Einkaufszentren, die größer als 400 Quadratmeter sind, einen eigenen Recyclingplatz betreiben. Ein Pilotprojekt in einem Supermarkt in Howald läuft bereits seit einigen Jahren und soll nun ausgeweitet werden. Auch die Bevölkerung soll mitbestimmen und Kombinationen von Sammelsystemen vorschlagen können, die ihrem Alltag entsprechen. So könne das Recycling für die Nutzer erleichtert und praxisnäher werden.

Die Umweltministerin betonte auch, wie wichtig es sei, das Abfallrecycling in die Kreislaufwirtschaft zu integrieren, um Ressourcen zu sparen. Neben dem Beitrag zum Klimaschutz sieht Dieschbourg darin auch eine Möglichkeit, zukünftige Arbeitsplätze zu schaffen. Schließlich sieht die Reform eine Stärkung des Verursacherprinzips vor, um die Produzenten stärker in die Verantwortung zu nehmen. «Allzu oft werden die Kosten der Umweltverschmutzung auf den Steuerzahler abgewälzt», so Dieschbourg. Es gibt also noch einiges zu tun, um «Zero Offall» zu erreichen.

(jw/L'essentiel)