«Mehr als 1000 Grad auf dem Parkplatz»

Eine Art «Niemandsland», das jeder menschlichen Anwesenheit feindlich gesinnt ist. Das ist das Bild, das Lydie Polfer (DP), Bürgermeisterin von Luxemburg-Stadt, zeichnet, wenn sie an Montag denkt: Da begab sie sich zum Parkplatz Rousegäertchen, wo ein verheerender Brand alles verwüstet hatte. Sie trug einen Schutzanzug wegen der hohen Hitze und Toxizität der Luft. Von «schlimmen Schäden» und einer «starken Staubschicht» sprach sie ebenfalls am Donnerstag auf der Pressekonferenz. «Mehr als 1000 Grad herrschten zu dieser Zeit auf dem Parkplatz.»

Keine Sprinkleranlage auf Ebene-1



Warum breitete sich das Feuer so schnell aus? Serge Beck, Parkraumbewirtschafter, gab eine erste Antwort und deutete an, dass es auf Ebene -1 keine automatische wasserbasierte Brandbekämpfungsanlage gab. «Es ist ein alter Parkplatz, der aus dem Jahr 1984 stammt. Aber er erfüllt die Sicherheitsstandards», begründete er. Als das Feuer ausbrach, «versuchte die Wache, es selbst zu löschen, bis die Feuerwehrleute kamen», erklärte Beck.

Die 74 Autos, die sich noch auf Ebene -1 befinden (zusätzlich zu den fünf, die verbrannt sind), könnten erst ab Montag abgeholt werden, fuhr Polfer fort. Jeder Autobesitzer müsse sich an seine Versicherung wenden, damit Fachleute die Fahrzeuge holen könnten. Einmal vor Ort gewaschen, müssen sie dann in einer Garage gereinigt werden. Was den Parkplatz betrifft, so wird er «für mehrere Monate geschlossen bleiben». Die Arbeiten haben bereits begonnen, aber die Stadt möchte alle notwendigen Vorkehrungen treffen, insbesondere wegen der Gefahr des Absinkens. «Die Place des Martyrs befindet sich direkt darüber», warnt Lydie Polfer.

Neues Parkhaus ab November

Was die Ursachen des Brandes betrifft, so sei zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts festgestellt worden. Die Polizei setze ihre Ermittlungen fort, die Staatsanwaltschaft sei noch nicht eingeschalten. Es gibt daher keine Anhaltspunkte dafür, dass es sich um eine Straftat handelt. Gewissheit herrsche allerdings darüber, dass das Feuer in einer Ecke ausbrach, die für «Besucherautos» auf Ebene -1 reserviert war. Von den 450 verfügbaren Plätzen sind zwischen 300 und 350 täglich belegt. Parken können die Autofahrer während der Arbeiten auf dem Parkplatz in der Rue du Commerce. «Das neue Parkhaus Neipperg kommt im November zur richtigen Zeit», schloss Lydie Polfer.

(Thomas Holzer/L'essentiel)