ArcelorMittal liefert die Schienen für die Tram

In der kommenden Woche sollen die Finanzergebnisse des Stahlkonzerns ArcelorMittal Luxemburg veröffentlicht werden, am Dienstag gab ArcelorMittal im Drahtziehwerk in Bissen schon mal Auskunft über seine weiteren Aktivitäten.

Der Standort war nicht zufällig gewählt, denn bis März sollen dort rund 40 neue Mitarbeiter begrüßt werden, derzeit arbeiten bereits 390 Vollzeitkräfte in dem Werk. Die Eingliederung des Drahtziehens in den Bereichen der Langerzeugnisse habe neue Möglichkeiten eröffnet. «Das Ziel ist es, den Einstandspreis auf einer einzigen Prozesskette zu berechnen», erklärt Jean-Fraçois Haumonté, Standortleiter bei Bissen. «Wir steigern unsere Produktion stetig, von 120.000 Tonnen im Jahr 2018 auf 140.000 Tonnen im Jahr 2019. Die in den letzten Jahren aufgebaute, enge Partnerschaft mit dem französischen Distributor Leroy Merlin trägt ebenfalls zum Geschäftserfolg des Standortes bei.»

China, USA und CO2 sind große Herausforderungen

Nachdem sich die gesamte Stahlproduktion im vergangenen Jahr bei 2,2 Millionen Tonnen eingependelt hat, wird «2019 ein Jahr des Übergangs», kündigte Roland Bastian, Leiter für die Niederlassung Luxemburg an. Dieses folge auf große Investitionen, die man in den vergangenen beiden Jahren in Belval und Differdingen getätigt hatte. Das Werk Rodingen werde sich auf die Produktion von Straßenbahnschienen konzentrieren und dabei Schienen für die Strecke zwischen der Place de l'Etoile und dem Hauptbahnhof in Luxemburg-Stadt liefern. In Düdelingen, wo der Verkauf der Firma an Liberty House weitergeht, besteht derzeit eine temporäre Interims-Verwaltung.

Auch wenn die Stahlindustrie gerade lebhaften Zuwachs erfährt, gibt es dennoch einige Herausforderungen, denen man sich stellen müsse, betont Roland Bastian. Dazu gehört die Konkurrenz aus China, deren Produkte den Markt überfluten, der wachsende amerikanische Protektionismus – Arcelor Mittal exportiert zehn Prozent seiner Erzeugnisse in die Vereinigten Staaten – sowie die CO2- Grenzwerte auf europäischer Ebene, die die Herstellungskosten erhöhen.

(Mathieu Vacon/ L´essentiel)