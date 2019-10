Zehn junge Talente rocken die Cloche d'Or

Die 15-jährige Celia ist eines der zehn jungen Talente, die im großen Auchan Talents d'Or-Finale am Samstag um 14 Uhr antreten werden. Sie singt, seit sie fünf ist und konnte bereits bei der Qualifikation viele neue Fans unter den Kunden der Cloche d'Or gewinnen.

«Das Ziel des Contests ist natürlich, Luxemburger und auch Talente aus der Großregion in unserer Arena zu präsentieren», erklärt Mourad, der Organisator des Events. Die Qualifikationsrunde fand im Juli und September mit insgesamt rund 40 Teilnehmern statt. Am Samstag wählt eine Jury dann letztendlich drei Gewinner aus. «Der erste Preis ist, eine eigene Show in der Cloche d'Or-Arena präsentieren zu dürfen. Der Zweitplatzierte darf für den Gewinner eröffnen», so Mourad.

Der Eintritt am Samstag ist kostenlos, allerdings gibt es nur 140 Plätze. Früh kommen lohnt sich also. Eine zweite Ausgabe des Talentwettbewerbs ist bereits für 2020 geplant.

(Séverine Goffin/L'essentiel)