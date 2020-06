Leichter Anstieg der häuslichen Gewalt

«Es ist kein dramatischer Anstieg, aber die Zahlen müssen sehr genau überwacht werden», so Taina Bofferding (DP), Ministerin für die Gleichstellung von Frauen und Männern. Das Ministerium berichtete am Donnerstagmorgen über die Zahlen zur häuslichen Gewalt im Jahr 2019.

Laut der Erhebung sind für das Jahr 2019 849 Polizeieinsätze gezählt worden, führt Ministerin Bofferding aus. «Das sind 110 Einsätze mehr als 2018, ein Anstieg von 14 Prozent», sagte sie. Die Staatsanwaltschaft sprach insgesamt 265 Platzverweise gegen gewalttätige Partner aus, im Vergleich zu 231 im Jahr davor.

Kein Trend im Zusammenhang mit Covid

Im Gegensatz zu anderen Ländern, die eine beträchtliche Zunahme häuslicher Gewalt feststellen, gibt es in Luxemburg laut Myriam Meiers von der Police Grand-Ducale keine «besonderen Tendenzen im Zusammenhang mit dem Lockdown». «Unsere Beamten griffen etwas häufiger ein, befassten sich aber nicht mit Sonderfällen, die mit dem Covid in Verbindung gebracht werden konnten». Die Gesundheitsmaßnahmen hinderten die Polizei nicht daran, «Interventionen und Entfernungen durchzuführen». So griff die Polizei 91 Mal im März, 73 Mal im April und 79 Mal im Mai ein.

Doch Bofferding bleibt diesen Zahlen gegenüber skeptisch. «Während dem Lockdown hatten die Opfer größere Schwierigkeiten, Hilfe zu bekommen. Die Anfragen nach Beratungsterminen bei den Hilfsorganisationen nehmen täglich zu», ergänzte die Ministerin.

(Ana Martins/L'essentiel)