«Arbeitnehmer brauchen eine Verschnaufpause»

L’essentiel: Seit den letzten Parlamentswahlen sind nun fünf Jahre vergangen. Was ist die Bilanz von Déi Lénk?

David Wagner: Mit nur zwei Sitzen war die Arbeit intensiv. Aber wir sind stolz darauf, dass wir als Oppositionspartei zwei Gesetzesvorschläge zur Wohnungsproblematik einbringen konnten. Das war nicht einfach. Und wir haben uns bemüht, die soziale Frage wieder in den Mittelpunkt der Debatte zu stellen.

Was sind die zentralen Themen Ihrer Partei für die bevorstehenden Wahlen?

Wir wollen das monatliche Mindesteinkommen auf 2380 Euro brutto anheben und bis zum Jahr 2030 die 32-Stunden-Woche einführen. Die Arbeitnehmer in Luxemburg sind sehr produktiv, sie brauchen eine Verschnaufpause. Zudem muss die Besteuerung der Armen und Mittelschichten durch eine stärkere Besteuerung der Reichsten und Unternehmen reduziert werden.

Sind Sie nicht besorgt, dass dies die Wettbewerbsfähigkeit des Landes beeinträchtigen könnte?

Die Sache mit der Wettbewerbsfähigkeit wird immer wieder, meist von den Arbeitgebern, hervorgeholt. Wenn wir wettbewerbsfähig sein wollen, schaffen wir doch alle Sozialgesetze ab, lassen die Menschen zwölf Stunden am Tag arbeiten, wir könnten sogar so weit gehen und die Kinderarbeit wieder einführen.... Im Ernst: Eine Gesellschaft, in der alles dereguliert ist, kann auf Dauer nicht funktionieren. Wenn niemand mehr Kaufkraft hat, wer kauft dann die Waren, die die Unternehmen produzieren? Es wird immer von der Gefahr der Standortverlagerung gesprochen, aber es sind nicht die kleinen und mittleren Unternehmen, die ihre Aktivitäten verlagern. Es sind die Großen, die oft wenig Steuern zahlen, weil sie sich Steuerabsprachen (Rulings) leisten können.

Wie stehen Déi Lénk zu Umweltfragen?

Alles ist miteinander verbunden. Wir wollen kostenlose öffentliche Verkehrsmittel, die ihre Benutzer belohnen statt zu bestrafen. Wir glauben, dass wir in Forschung, nachhaltige Entwicklung, die Energiewende und extensive Landwirtschaft investieren müssen. Dies wird auch neue Arbeitsplätze schaffen. Wir haben auch das Konzept vorgeschlagen, dass der Staat als «Employeur en dernier ressort» auftritt. Der Staat trägt eine gewisse Verantwortung bei der Beschäftigung von Arbeitslosen und in der Weiterbildung.

Was sieht Ihre Prognose für die Wahlen aus?

Ich bin kein Wahrsager, aber ich glaube, dass die CSV nicht phänomenal dazu gewinnen wird. Ich denke, die Leute merken, dass sie sich nicht wirklich von der Regierungskoalition unterscheiden.

Welche eigenen Erwartungen haben Sie für den 14. Oktober?

Wir glauben, dass wir stärker werden. Wir wollen fünf Sitze im Parlament erzielen.

