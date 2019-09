«Boris Johnson wurde nicht respektiert»

Die Leistung von Xavier Bettel, der am Montag nach seinem Treffen mit Boris Johnson den anschließenden Pressetermin alleine bewältigen musste, hat nicht alle überzeugt, ganz im Gegenteil. Für den CSV-Mann Claude Wiseler respektierte der luxemburgische Premierminister «sein Gegenüber nicht, indem er ihm die falsche Rolle zuwies». Eine Vorgehensweise, «die weder Luxemburg noch den Brexit-Verhandlungen diente», sagte er L'essentiel.

«Ich verstehe die Irritation von Xavier Bettel, weil der Fall nicht voranschreitet. Aber die britische Presse sprach von Beleidigungen und Demütigungen. Für einige Redakteure wurde ihr Premierminister in Luxemburg in eine Falle gelockt. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Briten unsere Partner bleiben werden.» Claude Wiseler bedauert auch «einen gewissen Mangel an Vorbereitung», da einige der ausländischen Medien «den Luxemburgern einen amateurhafte Organisation» vorgeworfen haben.

Am Montag akkreditierten sich mehr als 140 Journalisten aus aller Welt für den Besuch von Boris Johnson in Luxemburg. Nach einem Mittagessen mit Jean-Claude Juncker und einem Treffen mit Premierminister Xavier Bettel «übersprang» der britische Regierungschef die geplante Pressekonferenz, wahrscheinlich verärgert durch das Pfeifen der Demonstranten in der Nähe. Xavier Bettel hatte sein Gegenüber aufgefordert, «die verbleibende Zeit gut zu nutzen», um konkrete Vorschläge für den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union zu machen.

“Don’t make it like the European Union would be the bad guy not accepting decisions that the UK proposes”



Luxembourg PM Xavier Bettel says the EU is not responsible for the #Brexit “mess we are in at the moment”https://t.co/LSV4ZpunWU pic.twitter.com/rEmq5gibiH — BBC Politics (@BBCPolitics) September 16, 2019

Boris Johnson was humiliated in Luxembourg. Was that what the EU wanted all along? | @MichaelPDeacon https://t.co/a7p5SZt64A — Telegraph Politics (@TelePolitics) September 16, 2019

(Thomas Holzer/L'essentiel)