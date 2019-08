Arbeiter gerät in Mahlwerk der Steinbrechermaschine

Artikel per Mail weiterempfehlen

Auf dem Gelände eines Bauunternehmens in der Rue John L. Macadam in Luxemburg-Hamm ereignete sich heute Morgen ein schwerer Arbeitsunfall, wie die Police Grand-Ducale bekannt gab.

Der Mann geriet bei Arbeiten an einer Steinbrechermaschine mit dem Unterkörper in das Mahlwerk, wobei er lebensgefährliche Verletzungen an einem Bein erlitt.

Der Verletzte wurde noch vor Ort vom Notarzt versorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht. Die Gewerbeinspektion (ITM), eine spezialisierte Abteilung der Polizei (SRPS) sowie die Spurensicherung der Kriminalpolizei waren vor Ort.

(L'essentiel)