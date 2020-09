Arbeitslosigkeit nimmt weiter leicht ab

Die Lage auf dem Luxemburger Arbeitsmarkt entspannt sich, wenn auch nur langsam. Zum Stichtag, am 31. August, waren 18.525 Menschen bei der Arbeitsagentur Adem als arbeitssuchend gemeldet. Im Vergleich zum Juli 2020 bedeutet dies einen Rückgang um 1232 Personen oder 6,2 Prozent.

Vergleicht man die Arbeitslosenquoten von Juli und August, so ist ebenfalls ein rückläufiger Trend zu erkennen. Wie die Adem am Montag mitteilt, lag der Wert zum Stichtag am 31. August bei 6,4 Prozent. Im Juli war die Quote noch um 0,2 Prozentpunkte höher ausgefallen.

Im Jahresvergleich verzeichnet die Adem allerdings durch die Coronakrise einen dramatischen Anstieg: Im August 2020 fiel die Arbeitslosenzahl um 20,5 Prozent höher aus als im August 2019.

(sw/L'essentiel)