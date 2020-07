A3 nach Crash mit mehreren Autos blockiert

Am Donnerstagnachmittag kam es pünktlich zum Feierabendverkehr auf der A3 in Höhe der Aire de Berchem in Richtung Frankreich zu einem Unfall. Mehrere Fahrzeuge waren in den Crash verwickelt. Die zwei Fahrbahnen waren vorübergehend blockiert, sodass Fahrer die Pannenspur befahren mussten.

Inzwischen sind beide Fahrbahnen wieder frei, die kollidierten Fahrzeuge stehen auf der Pannenspur. Der Verkehr, der sich bis zum Gaspericher Kreuz staute, hat sich wieder normalisiert.

(L'essentiel)