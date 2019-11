Abgeordnete bekommen ab 2020 mehr Geld

Artikel per Mail weiterempfehlen

Wie im Koalitionsvertrag vorgesehen, wird die Abgeordnetenkammer ab 2020 über mehr finanzielle Mittel verfügen. «Bisher kann jedes Mitglied der Chamber einen Mitarbeiter in Teilzeit haben. Das ist im Vergleich zu anderen Parlamenten sehr wenig ist. Mit der Änderung des Haushaltsgesetzes 2020 ist jeder Abgeordnete in der Lage, jemanden in Vollzeit zu beschäftigen», erklärte Alex Bodry, Vorsitzender der LSAP-Fraktion.

Das Parlament hatte mehr Mittel gefordert und den Änderungsantrag einstimmig angenommen. Jeder Abgeordnete verfügt ab kommendem Jahr über ein Budget von 6495 Euro statt 3727 Euro wie bisher. Aber die Kammer wird diesen Betrag nur freigeben, wenn das Geld für einen Mitarbeiter eingesetzt wird oder in andere Beratungstätigkeiten fließt. Martine Hansen, Vorsitzende der CSV-Fraktion, zeigte sich erfreut: «Damit ist es auch möglich, Honorarvereinbarungen mit verschiedenen Anwälten oder Spezialisten abzuschließen».

Der Änderungsantrag bietet zusätzlich einen Schutz vor Scheinbeschäftigung bei Angehörigen von Parlamentariern. Darüber hinaus wird das Gesetz über die Parteienfinanzierung geändert, so dass der Rechnungshof die Finanzierung von Brüchen überwachen kann, fügte Alex Bodry hinzu.

(Maurice Magar/L'essentiel)