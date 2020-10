Luxemburg rüstet sich für die Grippesaison

Luxemburg hat für die Grippesaison insgesamt 120.000 Dosen eines Impfstoffes bestellt – so viel, wie noch nie. Das geht aus einer parlamentarischen Antwort von Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LASP) hervor. Die Bestellungen sollen nach und nach bis Dezember eintreffen. Unter normalen Umständen erhalte das Großherzogtum «zwischen 60.000 und 80.000 Dosen», erklärt die Ministerin. Allerdings sei die Nachfrage in dieser Saison explodiert.

Üblicherweise greift der Staat nicht in die Planungen für die Grippesaison ein. Im Normalfall sorgen die Apotheken für genügende Mengen. Aufgrund der Gesundheitskrise haben die Behörden in diesem Jahr zu den bereits bestellten 90.000 Dosen 30.000 weitere angefordert. Im September sind nach Angaben Lenerts bereits 55.000 Dosen geliefert worden. Sie erwartet, dass weitere 30.000 Ende Oktober geliefert werden. Die verbleibenden 5000 kommen im Dezember im Großherzogtum an.

Wegen des Mangels an Grippeimpfstoff in Europa «ist es nicht möglich, dass zusätzliche Impfstoffe nach Luxemburg gelangen», so Lenert weiter. Die Behörden gehen davon aus, dass aufgrund des um sich greifenden Coronavirus mehr Menschen geimpft werden. «Wir wissen nicht viel über die Kombination der beiden Viren», erklärte der Virologe Claude Muller zu Beginn des neuen Schuljahres. Der Grippeimpfstoff wird in drei Stufen verteilt: Zunächst wird er gefährdeten Menschen bereitgestellt, dann den Beschäftigten im Gesundheitssystem, und schließlich allen anderen.

