Jugendliche wollen die Politik mitgestalten

«Wir sind an den Meinungen junger Menschen interessiert und wollen ihnen eine Stimme geben. In der Politik werden sie zu selten danach gefragt», erklärt Isabelle Schmoetten, die im Informations- und Dokumentationszentrum (CID) für politisch-soziale Projekte zuständig ist.

Im Rahmen des 100-jährigen Bestehens des allgemeinen Wahlrechts und der anstehenden Europawahlen veranstaltet das CID daher in Zusammenarbeit mit der Vereinigung «Voix de jeunes femmes» die Premierenausgabe der Veranstaltung «Young Voices for Equality». Rund 50 junge Menschen im Alter zwischen 16 und 26 Jahren treffen sich dazu am Samstag im Forum Geesseknäppchen in der Hauptstadt, um sich auszutauschen und politische Vorschläge zu machen. Auf der Agenda stehen das Wahlrecht, die Menschenrechte und die Bedeutung der Geschlechtergleichstellung bei den Europawahlen.

«Außerdem stehen fünf Workshops auf dem Programm. Jeder von ihnen wird sich mit einem anderen Thema beschäftigen. Einige sind Diskussionsrunden, in anderen werden beispielsweise Schilder für Demonstrationen angefertigt», ergänzt Schmoetten. Die Ergebnisse der Veranstaltung werden dann an die Regierung, das Parlament und die Kandidaten für die Europawahlen übermittelt.

(Ana Martins/L’essentiel)