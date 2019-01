Schnee, Wind, Glätte! Morgen wird's ungemütlich

Artikel per Mail weiterempfehlen

Wann wird's mal wieder richtig Winter? Angesichts der relativ milden Temperaturen fragen sich das mittlerweile viele Menschen in Luxemburg. In der Nacht auf Mittwoch kommen zumindest zarte Wintergefühle auf: Denn dann zeigt sich die kalte Jahreszeit erstmals in diesem Jahr von ihrer rauen Seite.

Wie der Wetterdienst Meteolux mitteilt, kann es von Dienstag, 21 Uhr, bis Mittwoch, 12 Uhr, überall im Land schneien. Wahrscheinlich bleibt der Schnee aber nur in den höher gelegenen Gebieten im Norden des Landes liegen.

Dennoch sollten Autofahrer in der kommenden Nacht und morgen Früh auf der Hut sein. Denn bei Temperaturen um null Grad kann es auf den Straßen ziemlich rutschig werden. Ab Dienstagabend zieht zudem starker Wind im Großherzogtum auf. Es muss mit Windspitzen von bis zu 60 km/h gerechnet werden.

In der Nacht auf Donnerstag sinken die Temperaturen sogar noch tiefer – auf minus zwei bis minus vier Grad.

