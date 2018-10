Der erste Schnee ist im Anmarsch

Artikel per Mail weiterempfehlen

Der Winter naht, ebenso wie der Schnee. Einige Schneeflocken werden bereits am heutigen Sonntagabend ab 350 Metern über dem Meeresspiegel erwartet, sagte MeteoLux in seinem Newsletter vom Sonntagmorgen. Die Wetterfrösche prophezeien jedoch, dass der erste Schnee erstmal nicht liegen bleiben wird.

Am Montag ist es eher der Regen, der vom Luxemburger Himmel fällt, mit Temperaturen ähnlich dem Sonntag, um die 5 Grad. Am Dienstag wird das Wetter jedoch abkühlen und am Morgen werden im ganzen Land Schneeflocken erwartet. Auch dort vermischen sie sich mit dem Niederschlag, dürften aber länger liegen bleiben.

(jg/L'essentiel)