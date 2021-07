Selbsttest bleiben gültig bis 1 Uhr nachts

Die Corona-Selbsttests in der Gastronomie sollen doch länger gültig sein. Eine entsprechende Ergänzung des Gesetzestextes haben die Abgeordneten des Gesundheitsausschusses am Dienstag abgesegnet. Das Gesetz sieht nun vor, dass die im Gastgewerbe durchgeführten Tests bis ein Uhr nachts gültig sind, es soll ab kommendem Freitag, 16. Juli, in Kraft treten. Der Entwurf der Regierung hatte vorgesehen, dass die Gültigkeit um Mitternacht endet. «Die Entscheidung wurde nach der Stellungnahme des Staatsrates getroffen und der Gesundheitsausschuss hat diese einstimmig gebilligt», erklärt der Vorsitzende des Gesundheitsausschusses Mars Di Bartolomeo (LSAP).

Die Regierung hat dieser Änderung ebenfalls zugestimmt. Auf diese Weise werde die Maßnahme viel einfacher anzuwenden sein, sagte der LSAP-Abgeordnete. Damit sei die Gültigkeitsdauer auf die Schließzeiten von Bars und Restaurants angepasst. Die Kunden seien dann nicht mehr gezwungen, die Lokale früher zu verlassen.

Die Maßnahme war in der vergangenen Woche angekündigt worden, um das Aufflammen von Infektionen im Gastgewerbe zu bekämpfen. Die Einhaltung sollte entsprechend kontrolliert werden. Aus dem Gastgewerbe hatte es Kritik an der ursprünglichen Planung der Maßnahme gegeben.

(JG/L'essentiel)