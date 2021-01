Drei Fälle der britischen Virus-​​Variante entdeckt

«Vergangene Woche haben wir drei Fälle mit der neuen britischen Variante des Coronavirus, B.1.1.7, registriert», sagte Dr. Tamir Abdelrahman, Leiter der mikrobiologischen Abteilung des nationalen Gesundheitslabors (LNS) gegenüber L'essentiel. Seitdem arbeitet das LNS in Zusammenarbeit mit der Gesundheitsaufsichtsbehörde daran, alle positiven Fälle im Zusammenhang mit diesen drei identifizierten Fällen zu verfolgen. «Wir arbeiten derzeit mit Partnerlaboren zusammen, um diese Proben zu bergen und mit der Sequenzierung fortzufahren, um die Entwicklung dieser Variante in Luxemburg zu verfolgen», erklärt er.

Derzeit deckt die nationale genomische Überwachung durch Sequenzierung «fast zehn Prozent der positiven Fälle in der Bevölkerung ab. Im Januar wollen wir die Sequenzierung auf alle positiven Fälle ausweiten, die in Krankenhäusern identifiziert wurden», sagt Dr. Abdelrahman. Es ist also möglich, dass Menschen, die mit dieser Variante des Coronavirus infiziert sind, noch nicht identifiziert werden.

Studien zufolge könnte dieser Stamm bis zu 70 Prozent ansteckender sein als frühere Stämme. Anfang Januar teilte das Gesundheitsministerium mit, dass diese Zahlen noch zu bestätigen seien, und dass «es zum jetzigen Zeitpunkt keine Anzeichen dafür gibt, dass schwerere Formen der Krankheit aufgetreten sind».

(Marion Mellinger/L'essentiel)