François Benoy wird Budget-​​Berichterstatter

François Benoy, Déi-Gréng-Abgeordneter und Mitglied des Gemeinderates in der Hauptstadt, ist zum Berichterstatter für den Staatshaushalt 2021 ernannt worden. Das teilte seine Partei am Montagmorgen mit. Die Personalentscheidung wurde auf einer Sitzung des parlamentarischen Finanz- und Haushaltsausschusses getroffen. Das kommende Haushaltsjahr steht im Zeichen der Corona-Pandemie, nachdem der Staat Milliarden von Euro in den Kampf gegen das Virus gesteckt hat.

«Die Pandemie hat uns gezeigt, wie wichtig ein starker Staat ist, der in der Lage ist, in Krisenzeiten mit erheblichen finanziellen Mitteln einzugreifen», wird der 35-jährige Benoy in der Pressemitteilung zitiert. «Der Haushalt 2021 muss weiterhin dem wirtschaftlichen Abschwung begegnen und eine grüne Erholung fördern», heißt es in dem Schreiben. Es müsse auch «genügend Handlungsspielraum vorhanden sein, damit die gegenwärtige Krise nicht zu einer sozialen Krise wird».

Darüber hinaus solle auch «die soziale Dimension der Klimakrise» berücksichtigt werden: «Es geht darum, zu analysieren, wie wir die Anstrengungen, die zum Schutz von Umwelt und Klima notwendig sind, in unserer Gesellschaft gerecht verteilen können.»

