Sozialer Mindestlohn steigt ab dem 1. Januar

Bereits Ende November hatte Dan Kersch (LSAP) die Gesetzesentwürfe zur Erhöhung des sozialen Mindestlohns in der Chamber eingereicht. Dieser wird nun, wie angekündigt, ab dem 1. Januar um 2,8 Prozent erhöht. Zuvor hatten viele Arbeitgeber dagegen protestiert, doch die Abgeordneten nahmen den entsprechenden Gesetzentwurf am Mittwochnachmittag einstimmig an.

Der soziale Mindestlohn steigt somit im neuen Jahr von 2.141,99 Euro pro Monat auf 2.201,93 Euro, also um 59,94 Euro. Die entsprechende Erhöhung für ausgebildete Fachkräfte beträgt 71,93 Euro pro Monat, sodass diese künftig monatlich auf 2.642 Euro brutto kommen.

Laut Regierung betrifft die Erhöhung rund 61.227 Beschäftigte, von denen knapp über die Hälfte in Luxemburg ansässig sind. Für die Unternehmen bedeutet die Aufstockung zusätzliche Kosten von 54,3 Millionen Euro, davon 43,4 Millionen Euro für die Löhne und 11 Millionen Euro für Sozialabgaben. Um die Arbeitgeber für die Erhöhung des sozialen Mindestlohns zu entschädigen, hat die Regierung einen weiteren Gesetzentwurf vorgelegt. Mit 500 Euro pro Mitarbeiter sollen die Arbeitgeber unterstützt werden, bei einem Gesamtbudget von 20 Millionen Euro.

Im Zuge der Einführung des Mindestlohns befassten sich die Abgeordneten mit dem Revis (Einkommen zur sozialen Eingliederung) und dem Einkommen für Schwerbehinderte, die ebenfalls um 2,8 Prozent erhöhet werden.