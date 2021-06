Schwerer Unfall blockiert A3

⛔ Unfall auf der A3



Aufgrund eines Unfalls gegen 16.30 Uhr bitten wir Sie die A3 Luxemburg in Richtung Frankreich aktuell zu meiden.



Bitte nutzen Sie die A4, bzw. die A13.#trafic #accident #traficnews — Police Luxembourg (@PoliceLux) June 23, 2021

Ein schwerer Verkehrsunfall auf der Autobahn A3 hat am Mittwochnachmittag für Verkehrsbehinderungen in Luxemburg gesorgt. Wie die Police am Mittwoch mitteilt, kam es gegen 16.30 Uhr in Fahrtrichtung Frankreich zu dem Crash, in den mehrere Fahrzeuge verwickelt waren.

Autofahrer werden derzeit gebeten, die Autobahn weiträumig zu umfahren. Der Verkehr in Richtung Thionville wird derzeit in Livingen von der Autobahn geführt. Erst ab dem Bettemburger Kreuz ist die Autobahn wieder frei. Wie lange die Vollsperrung anhalten wird, ist derzeit nicht bekannt.

⛔ A3 zwischen Livange und Bettemburger Kreuz gesperrt



Wegen eines Unfalls gegen 16.30 Uhr auf der A3 ist die Autobahn zwischen der Ausfahrt Livange und dem Bettemburger Kreuz in Richtung Frankreich gesperrt.



Eine Umleitung ist eigerichtet.



Bitte umfahren Sie den Bereich. — Police Luxembourg (@PoliceLux) June 23, 2021

(L'essentiel)