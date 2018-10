Schwerer Unfall auf N8 – Ein Toter, vier Verletzte

Artikel per Mail weiterempfehlen

N8 entre Reckange et carrefour Brouch - Route d'Arlon/Bricherlächer accident impliquant un poids lourd, route fermée #ACL_N8 — ACL Trafic Info (@ACL_Info_FR) 22 octobre 2018

Ein schlimmer Unfall ereignete sich am Montagmorgen gegen 9 Uhr auf der N8 in Richtung Bruch. Nach Angaben der Polizei ist ein Lkw mit einem Transporter kollidiert. Durch den heftigen Zusammenstoß wurde der Lieferwagen in den Straßengraben geschleudert. Der mit Sandstein beladene Laster kippte auf die Seite.

Bei dem Unfall wurden insgesamt fünf Personen verletzt. Eine Person erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen. Vier weitere wurden schwer verletzt. Laut Rechnungen von L’essentiel ist dies bereits das 32. Opfer in diesem Jahr, das bei einem Unfall auf den Straßen Luxemburgs ums Leben kam. Im gesamten Jahr 2017 belief sich die Zahl auf 24 Unfallopfer.

Die Polizei Mersch sucht nach möglichen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Sie erreichen die Dienststelle unter Tel. 49 97 95 00.

(L'essentiel)