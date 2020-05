Die Krise macht den Vereinen zu schaffen

Die Gesundheitskrise und ihre Folgen haben alle in Luxemburg betroffen, auch die Kultur- und Sozialvereine. Eine am Mittwoch von der Vereinigung CLAE («Comité de liaison des associations d’étrangers») veröffentlichte Umfrage zeigt, dass 90 Prozent der Vereine (Mitglieder oder nicht Mitglieder des CLAE) mit Schwierigkeiten konfrontiert sind.

Die Mehrheit der Vereine (55 Prozent) sind in finanzielle Schwierigkeiten geraten, und sei es nur, um ihre fixen Kosten zu decken. Ein Viertel von ihnen ist der Studie zufolge sogar in ihrer Existenz bedroht. Deshalb fordere man «die Regierung zum Handeln auf», etwa durch das «Bereitstellen rascher Hilfen für die Verbände», schreibt CLEA in einer Stellungnahme. Solche Hilfen könne nach Ansicht der Organisation etwa durch eine Rückerstattung der Kosten für abgesagte Veranstaltungen erfolgen.

Die Kulturvereine haben nicht nur unter den finanziellen Folgen gelitten. Viele waren gezwungen, ihre Aktivitäten während der Eindämmung zu reduzieren oder zu unterbrechen. Das hatte nicht nur Folgen für die Mitglieder, sondern auch für die Personen, die normalerweise von der Unterstützung der Vereine profitieren.

(jg/L'essentiel)