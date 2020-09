Spanien will Kiesch nicht an Luxemburg ausliefern

Jean-Marc Sirichai Kiesch, der am 10. August in Punta Umbria auf Grundlage eines von Luxemburg ausgestellten Europäischen Haftbefehls verhaftet worden war, wurde vor etwa zehn Tagen in Spanien freigelassen. Während das Großherzogtum die Übergabe des Flüchtigen an die luxemburgischen Justizbehörden beantragt hat, sprach sich ein Gericht in Madrid gegen die Auslieferung aus. Das Großherzogtum will erreichen, dass der Flüchtige seine Haftstrafe in Schrassig absitzen muss.

Das Spanische Gericht lehnt die Auslieferung und die Vollstreckung des Haftbefehls ab. Die spanische Justiz begründet dies mit, der «Verbindung Kieschs zu Spanien», diese würde es rechtfertigen, dass er nicht nach Luxemburg ausgeliefert wird. Das geht aus einer Mitteilung der Luxemburger Staatsanwaltschaft hervor. Man habe diese Entscheidung zur Kenntnis genommen, gleichwohl habe man beantragt, dass Kiesch seine Strafe in Spanien absitzen solle. Seine Reststrafe beträgt noch 3275 Tage, also noch fast neun Jahre.

Jean-Marc Sirichai Kiesch war im Jahr 2000 wegen Totschlags zu 20 Jahren Haft verurteilt worden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass Kiesch im Januar 1999 eine ältere Frau bei einem Raubüberfall niedergeschlagen hat. Die Frau starb dabei infolge der erlittenen Verletzungen. Seit Oktober 2004 war er auf der Flucht, nachdem er von einem Hafturlaub nicht zurückgekehrt war. Auf seiner Flucht gelangte Kiesch nach Südspanien, wo er bis zu seiner Entdeckung mit seiner Freundin gelebt hat. Mit dieser Frau hat er ein Kind.

(L'essentiel)