13 Raucher müssen Strafe zahlen

In den vergangenen zwei Jahren hat die Polizei 35 Verstöße gegen das Anti-Tabak-Gesetz registriert. Im Zuge dessen wurden 13 Verwarnungen mit einem Bußgeld von 24 Euro ausgesprochen, so hieß es aus einer Mitteilung der Ministerien vom Donnerstag. Eine der Verwarnungen wurde dabei in einem Krankenhaus ausgesprochen, keine davon auf einem Schulcampus.

Allerdings werden in diesen beiden Bereichen immer wieder Gesetzesverstöße festgestellt, die Behörden beabsichtigen nun, ihre Maßnahmen zu verstärken, um die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten. Seit dem 1. August 2017 wurden die Vorschriften mit dem neuen Anti-Tabak-Gesetz verschärft. Rauchen ist nun an öffentlichen Orten, einschließlich Spielplätzen verboten. Dies soll zum Schutz von Minderjährigen beitragen.

(L'essentiel)