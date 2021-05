Museen in Luxemburg freuen sich über Andrang

Die Internationalen Museumstage am Samstag und Sonntag waren ein voller Erfolg. «Im Moment können wir maximal 86 Besucher gleichzeitig unterbringen», sagt Patrick Michaely vom Naturmuseum in Luxemburg. «Am Samstag war es vom ersten Tag an voll, und in den zwei Tagen ging es fast nicht mehr zurück». Balsam auf die Seelen der 45 teilnehmenden Museen im Großherzogtum. Besonders nach diesem schwierigen Corona-Jahr.

Einige Besucher mussten 45 Minuten lang in der Schlange stehen, um die Tiere, Planeten und Mineralien des Naturmuseums zu entdecken. «Für Museumsbesucher ist das ungewöhnlich, sie waren sehr geduldig», sagte Patrick Michaely dankbar und fügt hinzu: «Wir haben viele Sprachen gehört, ich habe den Eindruck, dass die in Luxemburg eröffneten Museen ihren Anteil an Besuchern aus den Nachbarländern angezogen haben.»

Auch die Mediatoren bei Mudam in Kirchberg waren fleißig. «Viele Familien nahmen an den speziellen Aktivitäten teil, die ihnen helfen sollten, unsere Ausstellungen zu entdecken», bemerkt Julie Jephos von Mudam. Und die drei Auftritte der Sopranistin Joanna Dudley im Rahmen der William-Kentridge-Ausstellung waren ausverkauft.

(Séverine Goffin/L'essentiel)