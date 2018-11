Auf der Jagd nach Frachtmaschinen am Findel

Nachdem sein erstes Buch, das im vergangenen Jahr veröffentlicht wurde, sich ausschließlich Passagierflugzeugen am Findel widmete, setzt der 52-jährige Flugzeug-Fan Serge Braun seine geplante Trilogie nun fort. Sein aktuelles Werk bebildert die zahlreichen Frachtmaschinen, die am Luxemburger Flughafen abgefertigt werden. So findet sich auch die Antonow An-225, das größte Frachtflugzeug der Welt, in der Buch-gewordenen Bildersammlung. «Ein Modell mit sechs Triebwerken, das in Luxemburg stoppte und dann nach Cleveland weiterflog», erklärt Serge fasziniert.

Auch die ungewöhnlich konstruierte «Super Guppy», mit der Mitte der 90er-Jahre Airbus-Teile zwischen Hamburg und Toulouse transportiert wurden, ist mit von der Partie. Auch wenn Serge Braun ein großes Interesse an den Eckdaten der beeindruckenden Maschinen hat, weiß er doch auch zahlreiche Anekdoten zu erzählen.

Cargolux flog auch schon Passagiermaschinen

So ist das erste Kapitel des Buches der Geschichte von Cargolux gewidmet. Von den vielversprechenden Anfängen des Unternehmens über die Boomjahre bis hin zur Krise in den 1980er-Jahren. Zu dieser Zeit hatte das Unternehmen nur noch ein einziges Flugzeug, wie der Luftfahrt-Enthusiast erzählt.

«Nicht viele Menschen wissen, dass Cargolux in den späten 70ern auch Passagierflugzeuge hatte. Interessant ist auch das breite Spektrum der transportierten Güter. Es reicht von Eier über Luxusautos, Giraffen und Schweine, bis hin zu Hubschraubern.» Der letzte Teil der Trilogie soll sich mit privaten und militärischen Flugzeugen, sowie dem Flughafen selbst auseinandersetzen. Dafür hofft Serge Braun noch auf die Unterstützung seiner Leser, die Bilder und Inhalte beisteuern können.

(Thomas Holzer/L'essentiel)