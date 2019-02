Soldat sammelt 50.000 Euro für Opfer-​​Familien

Der Schock sitzt bei vielen Angehörigen der Armee nach dem Unglück in Waldhof noch immer tief: Eine 48 Kilogramm schwere Granate aus dem zweiten Weltkrieg war am vergangen Donnerstag in einem Munitionsdepot des Militärs explodiert und riss zwei Soldaten in den Tod. Zwei weitere wurden teils schwer verletzt.

Nun startete Marco Steinmetz, ebenfalls Soldat bei der luxemburgischen Armee einen Spendenaufruf auf Facebook, um die Familien der Opfer zu unterstützen. Verwaltet wird das Geld von der Gewerkschaft der luxemburgischen Armee (Spal). Der Aufruf läuft seit vier Tagen am Donnerstagnachmittag (Stand: 16 Uhr) und es haben bereits 1212 Personen gespendet. Von den angepeilten 100.000 Euro kamen bisher 49.789 Euro zusammen.

(sw/L'essentiel)