Ping-​​Pong zwischen Chamber und Gerichtssaal

Die neue Abgeordnetenkammer besteht knapp zu einem Viertel aus Frauen – darunter auch Djuna Bernard (Déi Gréng), die mit 26 die jüngste Abgeordnete ist. Die 31-jährige Carole Hartmann (DP) hingegen sieht ihr junges Alter eher als Vorteil. «Alles was zurzeit auf mich zukommt, ist sehr spannend», sagte sie am Donnerstag, wenige Minuten vor ihrem offiziellen Eintritt in die Chamber – wo für das Gruppenbild posiert wurde.

«Es ist mir eine Ehre, an den Entscheidungen für die Zukunft des Landes teilnehmen zu dürfen», sagt die junge Anwältin aus Echternach. Die Tochter eines lokalen Politikers gehört auch dem Echternacher Gemeinderat an. Im Jahr 2013 nahm die damalige Studentin sogar an den Parlamentswahlen teil – war dabei jedoch weniger erfolgreich.

Anwältin... und Sportlerin!

«Ich möchte eine Stimme für junge Menschen sein und gleichzeitig meine Partei und meine Region vertreten», sagt die junge Frau, die in Aix-en-Provence (Frankreich) ihr Studium absolvierte, bevor sie nach Luxemburg zurückzog. Zwischen ihrer Karriere als Anwältin in der Hauptstadt und ihren politischen Verantwortungen zu jonglieren wird für Hartmann «eine große Herausforderung» sein – soll sie aber nicht bremsen. «Ich bin noch viel zu jung, um das eine oder das andere aufzugeben», sagt sie mit einem Lächeln.

Hartmann dürfte in den kommenden Wochen und Monaten gut beschäftigt sein. Aufgrund ihrer Berufserfahrung dürfte sie deshalb Mitglied des Justizausschusses werden. «Ich möchte mich unter anderem mit der Beschleunigung der Gerichtsprozeduren und alternativen Verfahren zur Streitbeilegung beschäftigen», sagt sie. Aber die junge Frau hat mehrere Eisen im Feuer. Sie trägt nämlich das Trikot der Tischtennis-Nationalmannschaft und ist generell sehr sportbegeistert. Carole Hartmann will sich auch dafür einsetzen, «den Alltag der jüngeren Generation zu erleichtern, vor allem beim Eintritt ins Berufsleben».

(Nicolas Chauty/L'essentiel)