Polizei verhaftet gesuchten Mann

Zwei Personen wurden in der Nähe des Bahnhofs in Esch/Alzette von der Polizei kontrolliert, weil sie sich auffällig schnell voneinander getrennt haben, als sie die Beamten erblickt haben. Einer der beiden wollte den Polizisten erklären, dass er in Frankreich Asyl beantragt hat. Allerdings fanden diese schnell heraus, dass der Betroffene bereits zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden war und auch in Luxemburg schon auffällig wurde. Er wurde noch vor Ort verhaftet, von einem Arzt untersucht und ins Gefängnis in Schrassig gebracht.

Der zweite Mann trug eine nicht angemeldete Schreckschusspistole bei sich. Ein Verfahren wegen illegalen Waffenbesitzes wurde eingeleitet.

Während des Einsatzes musste Verstärkung hinzugezogen werden, weil sich mehrere Kunden einer benachbarten Bar die Verhaftung anschauen wollten.

