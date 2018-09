Verschmutztes Trinkwasser in Lasauvage

Artikel per Mail weiterempfehlen

Das Trinkwasser in der Ortschaft Lasauvage ist mit Keimen verschmutzt. Den Bewohnern wird abgeraten, das Wasser zu trinken. Das teilt die Gemeinde Differdingen am Donnerstag mit. Der technische Dienst arbeite an der Behebung des Problems.

Durch welche Bakterien das Wasser verunreinigt wurde, war am Donnerstagnachmittag noch nicht bekannt. Bürgern wird empfohlen, das Wasser vor dem Gebrauch mindestens zehn Minuten lang zu kochen. Auch Obst und Gemüse sollten nur mit vorher abgekochtem Wasser abgewaschen werden.

Betroffen von der Kontamination ist nur der Ortsteil Lasauvage, nicht die Gemeinde Differdingen als Ganzes.

(L'essentiel)