Déi Lénk schickt zwei Frauen in die Chamber

Myriam Cecchetti und Nathalie Oberweis sind am Dienstag als Abgeordnete für déi Lénk im Parlament vereidigt worden. «Es war ein Rennen gegen die Zeit, um mich dafür vorzubereiten. Ich war sehr aufgeregt, aber schließlich habe ich eingesehen, dass ich nie zu 100 Prozent bereit sein werde, da die Aufgabe so riesig ist», sagt Oberweis. Was genau auf sie zukommen wird, weiß auch ihre Parteigenossin nicht. «Ich freue mich auf jeden Fall, die Herausforderungen der nationalen Politik anzunehmen», so Cecchetti.

Sie folgen auf David Wagner und Marc Baum, die ihren Posten nach der Hälfte ihrer Amtszeit abgeben. Eins ist klar: Beide Frauen haben vor, sich voll für die Interessen der Partei einzusetzen. «Ich will die Ideen von déi Lénk klar formulieren und in den Vordergrund setzen», erklärt Cecchetti. Kompromisse wolle die Schöffin der Gemeinde Sassenheim jedenfalls nicht eingehen. Ihr politisches Engagement fing übrigens bei déi Gréng an. Doch aufgrund unterschiedlicher Meinungen stieg sie aus der Partei aus. «Ich bleibe lieber weiterhin in der Opposition und verteidige meine Werte ehrlich», sagt Oberweis.

Verkürzung der Arbeitszeit auf maximal 35 Stunden

Im Mittelpunkt stehe für die Einwohnerin aus Bonneweg, die in einer NGO arbeitet und in zahlreichen Vereinen aktiv engagiert ist, unter anderem die Wohnungsfrage. «Ich bin mir bewusst, dass ich zu den Privilegierten gehöre, da ich mein eigenes Haus besitze. Nun möchte ich mich für diejenigen einsetzen, die nicht die Chance haben, Hauseigentümer zu sein», so Oberweis. Außerdem möchte sie sich mit Gesundheits- und Steuerfragen beschäftigen.

Cecchetti wird unter anderem das Thema Bildung abdecken. «Das Schulsystem hat sich in den letzten 40 Jahren zu wenig verändert», so die Lehrerin, die täglich mit Kindern mit besonderen Bedürfnissen in Kontakt steht. Ihrer Meinung nach müsse «mehr Personal» eingestellt werden. Sie wird sich ebenfalls für «die Verkürzung der wöchentlichen Arbeitszeit auf maximal 35 Stunden» einsetzen. Damit sie sich ihrer Arbeit als Abgeordnete völlig widmen können, haben beide Frauen momentan eine Pause in ihren jeweiligen Karrieren eingelegt.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)