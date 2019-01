Was ist in Luxemburg teurer geworden?

Vor 20 Jahren – am 1. Januar 1999 – wurden die ersten Überweisungen mit dem Euro getätigt. Drei Jahre später wanderte das erste Euro-Bargeld über den Tresen. Nicht nur für Banker ein großer Einschnitt, auch der Otto-Normal-Verbraucher rechnete ab dann täglich Preise von der neuen in die alte Währung, den Luxemburgischen Frang (LUF), zurück. Was nicht ganz einfach war, denn 40 LUF waren 1 Euro wert.

Die Älteren werden sich noch erinnern, das ein Besuch beim Hausarzt damals etwa 800 LUF gekostet hat, was 20 Euro entsprach. Wer heute zum Arzt geht, bezahlt 46,10 Euro, was mehr als 1800 LUF entspricht. Teils deutliche Preiserhöhungen hat es noch in anderen Bereichen gegeben. Ein Croissant kostete 25 LUF, also 0,60 Euro. Heute bekommt man die Gebäckstücke meist nicht unter 1,20 Euro.

Auch bei den Kraftstoffen wurden die Preise angezogen. Während der Liter Benzin 95 heute 1,112 Euro kostet, waren es 1999 noch 0,615 Euro. Eine 250 Gramm Packung gemahlenen Kaffees (Kapseln lagen damals natürlich noch nicht im Trend) kostete 2,50 Euro (100 LUF). Heute sind es knapp 4 Euro.

Doch nicht alles ist teurer geworden. Trotz Inflation kostet ein Kilo Mehl immer noch weniger als 1 Euro. Eine eineinhalb Liter Flasche Wasser gibt es für etwa 60 Cent, je nach Marke. Auch das Kilo Bananen ist preislich bei etwa 2 Euro geblieben – wie vor 20 Jahren.

(Patrick Théry/L'essentiel)