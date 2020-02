Dürfen Urlaubstage weitergegeben werden?

Unfall, Krankheit, Trauerfall: Es gibt im Leben viele Gründe, warum ein Mitarbeiter irgendwann in seiner Karriere mehr Zeit für sich selbst braucht. Dennoch hat jeder Arbeitnehmer in Luxemburg auf 26 Werktage bezahlten Urlaub im Jahr Anspruch – solange kein Tarifvertrag oder eine individuelle Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer zusätzliche Urlaubstage für den Arbeitnehmer vorsehen.

Doch kann ein Arbeitnehmer seine Urlaubstage an Kollegen weitergeben? Diese Frage wurde bereits mehrmals in den Nachbarländern aufgeworfen. Beim Arbeitsministerium gilt die Praxis prinzipiell als unerwünscht. Während der Vorgang selbst grundsätzlich unproblematisch ist, sei die Tatsache, dass ein Arbeitnehmer nicht über seinen gesamten Urlaub verfügt, für ihn nachteilig. «Es ist übrigens auch eine Gesundheits- und Sicherheitsfrage am Arbeitsplatz. Wenn ein Arbeitnehmer seinen gesamten Urlaub an Kollegen weitergeben würde, würde das für ihn ein Jahr ohne Ruhezeit bedeuten», erklärt der Sprecher des Ministeriums.

«Keine gesetzliche Bestimmung dafür, aber auch keine dagegen...»

Grundsätzlich kann aber jeder Arbeitnehmer frei entscheiden, ob er seine Urlaubstage weitergeben möchte oder nicht, denn es gibt «keine gesetzliche Bestimmung dafür, aber auch keine dagegen».

Was eine potentielle Verlängerung des Sonderurlaubs angeht, so ist diese mittelfristig sehr unwahrscheinlich. In Luxemburg ist die Urlaubsdauer bei dem Tod eines Kindes auf fünf Werktage begrenzt. Doch in der Praxis wird in diesem Fall vom Arbeitgeber oft eine Dauerverlängerung genehmigt.

Grundsätzlich wäre das Arbeitsministerium nicht gegen eine Verlängerung des Sonderurlaubs. Dafür müssten sich aber die Sozialpartner zuerst absprechen. Das Ministerium betont übrigens, dass Luxemburg im vergangenen Jahr einen zusätzlichen gesetzlichen Feiertag bekam: den Europatag (9. Mai), zusätzlich zu dem 26. Werktag des Jahresurlaubs.

(th/L'essentiel)