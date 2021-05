Schon vor der Live-Pressekonferenz nach der Regierungsrat-Sitzung war durchgesickert, dass vor allem der Gastro-Sektor im Land mit Lockerungen rechnen kann. Um 16 Uhr traten Premierminister Xavier Bettel (DP) und Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) dann für konkrete Infos vor die Kameras. Der Premier vermeldete eine weiterhin stabile Corona-Lage auf hohem Niveau, auch die Lage in Krankenhäusern und auf den Intensivstationen sei unter Kontrolle.

Impf-Situation im Land:



Mittlerweile wurden über 283.000 Dosen ins Großherzogtum geliefert, wovon etwa 76 Prozent verimpft wurden. Rund 216.000 Dosen wurden bisher verimpft, darunter etwa 58.000 Zweitimpfungen.



Je nach Lieferungen könnten in den kommenden Wochen bis zu 90.000 weitere Dosen verimpft werden. Für 60.000 Dosen von Astrazeneca und 60.000 Dosen von Johnson & Johnson warte man derzeit noch auf eine Bestätigung.

Basierend auf den aktuellen Analysen der Situation und wie bereits am Freitag angekündigt, folgte eine Reihe von Lockerungen. Bettel zitierte Paulette Lenert, um die Änderungen zusammenzufassen: «Vier wird die neue zwei». Zuhause dürfen die Luxemburger ab sofort vier statt zwei Gäste empfangen, die auch nicht aus dem selben Haushalt stammen müssen. Kommt nur eine Familie zu Besuch entfällt das Gastlimit.

Gleiches gelte auch für den Gastro-Sektor. Vier Personen dürfen künftig an einem Tisch Platz nehmen. Auch der Innenbereich der Restaurants darf zukünftig für Gäste geöffnet werden. Im Gegensatz zur Terrasse muss hier aber entweder ein negatives Test-Ergebnis (PCR: maximal 72 Stunden alt; Schnelltest: maximal 24 Stunden alt) vorgezeigt werden oder vor Ort ein Selbsttest gemacht werden. 100.000 Schnelltests werden den Gastronomen dafür von der Regierung zur Verfügung gestellt.

« Wenn wir diese Schritte machen können, dann weil der Großteil der Menschen sich an die Regeln gehalten hat »

Für größere Veranstaltungen wurde das Limit auf 150 Teilnehmer heraufgesetzt. Für vom Gesundheitsministerium überprüfte Pilotprojekte seien sogar Veranstaltungen mit bis zu 1000 Teilnehmern unter strengen Auflagen möglich. Entsprechend werde auch die Startzeit der Ausgangssperre auf Mitternacht statt 23 Uhr festgelegt. Der Couvre-Feu gilt weiterhin bis 6 Uhr morgens.

Die Chamber wird in den nächsten Tagen über die Lockerungen abstimmen, ab dem 16. Mai könnten diese dann greifen und vorerst bis zum 12. Juni gelten. «Ich will kein Spielverderber sein», betonte Bettel, «aber wenn die Zahlen wieder exponentiell ansteigen, müssen wieder neue Analysen gemacht werden». Gleichzeitig bedankte sich der Premier aber auch bei den Bürgern: «Wenn wir diese Schritte machen können, dann weil der Großteil der Menschen sich an die Regeln gehalten hat.»

«Qualität geht über Quantität»

Auch Paulette Lenert trat optimistisch ans Mikrofon und analysierte, dass die «stabilen Zahlen auf hohem Niveau» zeigen, dass Luxemburg das Risiko im Griff habe. Gleichzeitig warnte auch sie zur Vorsicht. Selbst Geimpfte seien nicht zu 100 Prozent sicher. Nach der ersten Impfdosis haben sich in Luxemburg bisher 727 Menschen angesteckt und 217 nach der zweiten Impfung, so die Gesundheitsministerin.

Abstand sei weiterhin die beste Waffe gegen das Virus. Im Hinblick auf die Lockerungen appellierte Lenert an die Bevölkerung, bei den Kontakten selektiv vorzugehen: «Qualität geht über Quantität».

(dm/L'essentiel)