Luxemburg würde Flüchtlinge aufnehmen

Wie mehrere deutsche Medien berichten, bahnt sich eine Lösung für die nach Italien gebrachten Flüchtlinge an. Die deutsche Seawatch-Kapitänin Carola Rackete hatte Freitagnacht in Italien angelegt, seither befindet sie sich in Haft. Eine länderübergreifende Diskussion ist über das Schicksal der 31-Jährigen ausgebrochen.

Laut Informationen des Spiegels sollen sich Frankreich, Deutschland und Finnland sowie das Großherzogtum bereit gezeigt haben, einige von den 40 Menschen aufzunehmen. Außenminister Jean Asselborn hatte sich bereits für die inhaftierte Kapitänin Rackete ausgesprochen.

Deutschland hatte bereits angedeutet, dass es einen Teil der Menschen aufnehmen könnte – derzeit steht ein Drittel im Raum. Allerdings knüpfte Deutschland diese Aussage an eine «europäische Lösung», wie es bei focus.de heißt.

Italien habe seine Häfen seit Monaten für Seenotretter gesperrt, schreibt focus.de. Lesen Sie hier mehr zur umstrittenen Kapitänin Rackete.

(L'essentiel)