Jeder zweite Einbrecher kommt aus dem Ausland

«Luxemburg ist ein Hauptziel für Einbrecher aus dem Ausland und wird es womöglich auch bleiben.» Der Bericht der Luxemburger Polizei ist unmissverständlich. Das Großherzogtum zieht weiterhin Täter aus dem Ausland an – ob es sich «um organisierte Banden handelt oder nicht», erklärt Polizeisprecher Frank Stoltz gegenüber L'essentiel.

Obwohl regelmäßig alle Häuserarten ins Visier der Einbrecher geraten, haben diese es «am häufigsten auf Einfamilienhäuser abgesehen». Ein Großteil der Einbrüche finde in der Nähe von Hauptstraßen statt, erläutert Stoltz. Das mache eine rasche Flucht möglich.

Immer mehr Einwohner lassen ihr Zuhause von der Polizei überwachen

Dennoch scheinen die von der Polizei getroffenen Vorsorgemaßnahmen positive Auswirkungen zu haben. In diesem Jahr – und nicht nur in den Sommerferien – hat sich die Zahl der Bewohner, die in ihrer Abwesenheit ihr Zuhause von der Polizei überwachen haben lassen, verdreifacht. «2018 haben rund 1000 Einwohner diesen Dienst beansprucht. In diesem Jahr haben sich etwa 2800 Urlauber registrieren lassen», ergänzt Stoltz.

Fest steht: Die Zahl der im vergangenem Sommer begangenen Einbrüche von Mitte Juli bis Mitte September sei nach den ersten verfügbaren Zahlen im Vergleich zu 2018 zurückgegangen. Die Polizei werde demnächst eine detaillierte Statistik hierzu veröffentlichen.

(Nicolas Chauty/L'essentiel)