Immobilien-​​Projekte bremsen Trambaustelle

«Luxtram ist es leider noch nicht gelungen, die Arbeiten am Boulevard Royal wie geplant voll zu starten», schreibt das Unternehmen an diesem Freitag in einer Erklärung. Tatsächlich wird die Trambaustelle, die auch während des Kollektivurlaubs voranschreiten soll, von «zwei Immobilienprojekten» ausgebremst, die ebenfalls hinter ihrem Zeitplan liegen «Diese Projekte verschieben den Beginn der Tram-Bauarbeiten», erläutert Luxtram weiter.

Angesichts der «Probleme» laufen Gespräche mit der Stadt Luxemburg und dem Staat. Luxtram prognostiziert, dass diese Verzögerungen «den Gesamtfortschritt des Straßenbahnprojekts lähmen», dessen vier neue Haltestellen Ende 2020 in Betrieb gehen sollen.

Es geht dennoch weiter vorwärts

Dennoch hat in den letzten Tagen «die zweite Etappe der Arbeiten» zwischen der Place de l'Étoile und dem Hauptbahnhof begonnen: die Grundsteinlegung des Bahnsteigs und die Verlegung von Eisenbahnschienen im oberen Teil der Avenue de la Liberté. Die Sommerperiode sollte es ermöglichen, auf jeden Fall «die Arbeiten an komplexen Kreuzungen» und «den großen Verkehrswegen» durchzuführen.

Luxtram bestätigt, dass «die Unternehmen alle notwendigen Genehmigungen erhalten haben», um die Arbeiten im August fortzusetzen.

