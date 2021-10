Xavier Bettel dankt Angela Merkel in Berlin

Premierminister Xavier Bettel (DP) und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) haben sich am heutigen Montag zu einem Arbeitsbesuch in Berlin getroffen, wie es in einer Pressemitteilung heißt. In Anbetracht des anstehenden Ruhestands der Kanzlerin wird es nach acht Jahren Zusammenarbeit vielleicht das letzte – zumindest berufliche – Treffen der beiden gewesen sein.

Europäische, internationale sowie bilaterale Themen standen auf der Agenda der Staatschefs: die Gesundheitskrise, Rechtsstaatlichkeit in der EU, Klimawandel und Gas- und Energiepreise.

«Die Klimakrise ist eine Realität, die niemand mehr leugnen kann. Wir haben es in diesem Sommer wieder einmal gespürt, als das Hochwasser in ganzen Regionen Deutschlands und Luxemburgs eine Spur der Verwüstung und des Leids hinterließ. Es war wichtig für uns, schnell zu handeln und Verstärkung zu unseren stark betroffenen Nachbarn in Ahrweiler zu schicken. Das ist gelebte Solidarität zwischen unseren Ländern: Wir wissen, dass wir füreinander da sind, wenn es darauf ankommt», wird der Premier zitiert. Weitblickend müsse man sich auf die Umgestaltung von Gesellschaft, Industrie und Wirtschaft in Richtung Klimaneutralität bis 2050 vorbereiten – und die Gas- und Energiekrise dürfe nicht «ausgenutzt» werden, um Klimaziele zu untergraben.

Großkreuz des Verdienstordens für Merkel

Besorgt zeigt sich Bettel angesichts der Ereignisse in Polen und fordert die EU-Kommission zum Handeln auf. Die Entscheidung des polnischen Verfassungsgerichts rüttele an den Grundfesten der EU und stelle die Gleichheit der europäischen Bürger gegenüber dem europäischen Recht in Frage. «Ich bitte die Kommission, diese Frage zu prüfen und gegebenenfalls mit den ihr zur Verfügung stehenden Instrumenten vorzugehen», so Bettel.

An Angela Merkel richtete er persönliche Worte und Dank. «Heute ist ein Treffen unter Freunden. Die deutsch-luxemburgischen Beziehungen sind ausgezeichnet. Angela Merkel spielt seit 16 Jahren eine wichtige Rolle in Europa und hat dazu beigetragen, viele Krisen zu lösen. Ihre Führungsqualitäten, ihr europäisches Engagement und oft auch ihre Geduld und Fähigkeit, zuzuhören und Kompromisse zu finden, haben das europäische Projekt nachhaltig geprägt. Ich danke Angela Merkel – in meinem eigenen Namen und im Namen der luxemburgischen Regierung.» Xavier Bettel überreichte Angela Merkel das Großkreuz des Verdienstordens des Großherzogtums Luxemburg.

Danke für 8 Jahre Freundschaft und enge Zusammenarbeit. pic.twitter.com/O06hulwBZ6 — Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) October 18, 2021

(mei/L'essentiel)