Wetterextreme nötigen Bauern zum Umdenken

Die starken Regenfälle im Oktober 2019 in Luxemburg haben bereits das Saatgut so gestört, dass sich das Getreide im Winter nicht richtig entwickeln konnte. Die Dürre im letzten Frühjahr und in diesem Sommer hat offensichtlich nicht geholfen. «Wir erreichen nicht den erwarteten Ertrag», sagt Carlo Hess, Präsident der Genossenschaft der luxemburgischen Saatguterzeuger (Coopérative des producteurs luxembourgeois de semences, LSG).

Im Beisein von Landwirtschaftsminister Romain Schneider (LSAP) prognostizierten Vertreter des Agrarsektors am Donnerstagmorgen in Colmar-Berg von durchschnittlichen Ertragseinbußen von 20 bis 30 Prozent bei Getreide in diesem Jahr. Obwohl dies von Region zu Region unterschiedlich ist, sei er insofern problematisch, als dass sich die Ernteeinbußen in den vergangenen Jahren wiederholt haben.

Hartweizen wie in Italien

Der Grund dafür ist natürlich das Wetter. «Es herrschen Temperaturen, die wir nie zuvor hatten», sagt Carlo Hess. «Jeden Tag über 30 Grad Celsius, das ist zu viel. Es kostet viel Ertrag, weil unsere Pflanzen das nicht vertragen. Und dann gibt es diese Dürreperioden, die kommen und gehen.» Die Landwirte wollen diese Entwicklung weiter beobachten, um zu sehen, ob diese Wetterextreme zur Regel werden. Denn dann wird sich die luxemburgische Landwirtschaft anpassen oder gar umgestalten müssen.

«Es könnte sein, dass die Landwirte verstärkt auf mediterrane Kulturen konzentrieren müssen. «Sonnenblumen oder Hartweizen. Kulturen, die wir heute vor allem in Italien sehen», fügt Hess hinzu. Am Donnerstagmorgen war jedoch nicht alles schlecht. Denn obwohl die Erträge zurückgehen, war das, was geerntet wurde, von guter Qualität. 250 Landwirte haben 18.000 Tonnen Weizen, davon 380 Tonnen Bio-Weizen, geerntet, der durch das Label «Produits du Terroir» und die Zusammenarbeit mit den Mühlen von Kleinbettingen für lokal produziertes Mehl steht.

(nc/L'essentiel)