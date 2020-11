Luxemburgs «Most Wanted» wurde verhaftet

Die am 27. Oktober gestartete Europol-Kampagne «Europe's Most Wanted» hat Früchte getragen. Nesat Bego, in Luxemburg bereits 2018 zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt, ist am Donnerstagabend verhaftet worden. Der Mann serbischer Herkunft war am 8. Januar 2019 zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt worden, weil er 2016 im Süden Luxemburgs ein zehnjähriges Kind sexuell missbraucht hatte. Seitdem war der 42-jährige Mann auf der Flucht.

Sein Profil und das von 18 weiteren Sexualstraftätern in Europa sind Ende Oktober dieses Jahres von Europol veröffentlicht worden. Der gesuchte Nesat Bego hielt sich in Serbien auf. Unter dem Druck der Suchaktion wandte sich der Flüchtige nur zwei Tage nach Beginn der Kampagne an die Police Grand-Ducale und stellte sich. Am Donnerstagabend verließ der Mann Serbien und wurde per Flugzeug nach Brüssel ausgeliefert, wo er gegen 20 Uhr von der belgischen Bundespolizei verhaftet wurde.

Der Flüchtling soll nach Luxemburg zurückkehren und im luxemburgischen Gefängnis in Schrassig inhaftiert werden.

(L'essentiel)