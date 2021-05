Luxemburger Schüler starten kleine Satelliten

Regen und Wind konnten die Laune der rund 20 luxemburgischen Schüler und Schülerinnen nicht trüben, als sie sich am vergangenen Samstag auf die Höhen des Flugplatzes Elsenborn in Belgien begeben haben. In der Nähe des Militärlagers – etwa 150 Kilometer von Differdingen entfernt – konnten fünf Teams ihren «CanSat» starten, einen Mini-Satelliten, so groß wie eine Getränkedose. Der Wissenschaftswettbewerb richtete sich an Schüler der Sekundarstufe ab 14 Jahren und wurde vom European Space Education Resource Office (Esero) organisiert, einem Programm für naturwissenschaftliche und technologische Bildung mit Sitz im Luxembourg Science Center.

«Es ist das erste Mal, dass wir CanSat im Großherzogtum organisieren», sagt Frédéric Conrotte, Esero-Manager in Luxemburg. Ziel ist es, den Schülern die Möglichkeit zu geben, ihre eigenen Satelliten in eine Höhe von einem Kilometer zu starten. Dank zweier Raketen konnten insgesamt fünf Teams ihren CanSat starten. Wenn die Kleinsatelliten wieder zur Erde gekommen sind, können Messungen in wissenschaftlichen Experimenten durchgeführt werden. Die Schüler werden dann einen Bericht verfassen und versuchen, den Wettbewerb bis zum 12. Juni zu gewinnen. Der Preis: ein Platz im europäischen Wettbewerb im September 2021.

Das Experiment wird im nächsten Schuljahr zurückkehren

Nach dem Start der ersten Rakete schildert uns Natasha Lepage, eine Schülerin der Fieldgen Private School, ihre Eindrücke: «Wir sind immer noch nicht sicher, was genau passiert ist», sagt sie angesichts der widrigen Wetterbedingungen. «Wir warten darauf, dass die Teams unseren Satelliten finden. Wir haben das Projekt im Dezember 2020 begonnen und Schritt für Schritt viele Tests durchgeführt, bevor wir den Start der Rakete erleben konnten.» Sie habe dadurch eine Menge gelernt. «Am Anfang sah alles kompliziert aus, aber wir sind Schritt für Schritt vorangekommen und haben am Ende einen kleinen Satelliten mit einem Fallschirm hinbekommen. Das mit 18 Jahren zu schaffen, ist großartig. Auch das Geräusch der abhebenden Rakete war großartig. Wir haben danach nicht viel gesehen, wegen des Wetters, aber es war toll und ich rate jedem, dabei mitzumachen.»

Frederic Conrotte bestätigt, dass das Projekt im kommenden Herbst wieder stattfinden soll. «Anmeldungen sind auf CanSat.Lu möglich», kündigt er uns bereits an. «Alle Schüler im Alter von 14 bis 19 Jahren können mitmachen – mit einem Lehrer, der sie während des Baus des Satelliten begleiten wird. Wir bieten Schulungen für die technischen Aspekte an und wir sind während des gesamten Projekts für sie da und beantworten alle ihre Fragen.»

Natasha Lepage, Schülerin an der Privatschule Fieldgen

Frédéric Conrotte - Esero-Manager

(fl/L'essentiel)