Petition fordert Bodycams bei der Polizei

Am Samstag, den 31. Juli 2021, ist ein Mann in Ettelbrück durch den Schuss eines Polizeibeamten tödlich verletzt worden. Zuvor hatte er versucht, zwei Polizeibeamte mit einem Messer zu attackieren. Hat der Polizist verhältnismäßig reagiert? Diese Frage wird aktuell in der Bevölkerung und der Politik diskutiert. Eine noch laufende Petition fordert den Einsatz von Bodycams. Eine Forderung, der auch Experten der Polizei zustimmen. Die Police Grand-Ducale hat unterdessen einen Zeugenaufruf gestartet, um Video- und Bildmaterial zu den Ereignissen zu erhalten.